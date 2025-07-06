Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:52, 6 июля 2025Мир

Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

Al Masirah: Хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив для атаки гиперзвуковые баллистические ракеты. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сария, его слова приводит телеканал Al Masirah.

«Ракетные войска осуществили военную операцию по израильскому аэропорту Бен-Гурион, в ходе атака была задействована гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2" )...) Операция успешно достигла своей цели (...) и остановила работу аэропорта», — заявил представитель движения.

Сария указал, что этими ударами хуситы «отдали честь Газе и ее народу», проявив солидарность с Палестиной.

14 мая Сария заявил об очередном ударе ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. По его словам, в результате атаки движение судов в районе аэропорта было приостановлено практически на час. Он подчеркнул, что эта атака по аэропорту Тель-Авива стала третьей за последние сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые удары вглубь регионов России

    В России решили по-новому бороться с кибермошенничеством

    Стало известно о сокрытии Киевом ведущего к катастрофе сбоя в реакторе Южно-Украинской АЭС

    На Крымском мосту собралась многочасовая пробка

    Украине предрекли проблемы из-за США

    Военный назвал цели атаки ВСУ на Новороссийск

    Зеленскому назвали единственный способ спасти Украину

    Названы сроки поражения ВСУ без оружия США

    Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве после конфликта в «Кофемании»

    Путин наградил замглавкома ВМФ второй медалью «Золотая Звезда» после гибели под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости