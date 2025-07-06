Игравший 10 лет назад за ЦСКА иностранный футболист назвал главную перемену в Москве

Футболист «Партизана» Натхо заявил, что в Москве улучшилась ситуация с пробками

Израильский полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо назвал главную перемену в Москве. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист, игравший десять лет назад за московский ЦСКА, заявил, что больше всего изменилась ситуация с пробками. «В мое время на дорогах было сумасшествие. Сейчас в этом вопросе все улучшилось», — рассказал он.

Ранее Натхо высказался о возвращении российских клубов в еврокубки. Футболист выразил надежду, что это случится как можно скорее.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе команды он стал чемпионом России, а также финалистом Кубка страны.