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12:42, 6 июля 2025Путешествия

Лев вырвался из клетки в зоопарке известного турецкого курорта

Лев вырвался из клетки в зоопарке в Турции
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Лев по кличке Зевс вырвался из клетки в зоопарке в Турции. Пострадал мужчина, сообщает местное издание Hürriyet.

По данным газеты, инцидент произошел в парке животных Lion Land в районе Манавгат известного турецкого курорта — Антальи.

Сообщается, что животное серьезно ранило местного жителя и сбежало. Сейчас льва ищут, последний раз его заметили за отелями между районами Илыджа и Кумкей.

Ранее в Крыму лев напал на директора парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

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