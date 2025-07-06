На Крымском мосту собралась многочасовая пробка

В очереди к Крымскому мосту находятся 730 автомобилей

На Крымском мосту к 10 часам утра собралась многочасовая пробка — в очереди со стороны Тамани находятся 730 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным канала, время ожидания проезда составляет более двух часов. Причины возникшего затора не уточняются.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее в субботу, 5 июля, движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.