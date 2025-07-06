На Западе прокомментировали видео с Зеленским и ребенком фразой «всему есть предел»

Аналитик Кошкович: Дети не должны быть вовлечены в конфликт на Украине

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский вручает награду датскому ребенку. Эксперт отметил, что дети не должны быть вовлечены в конфликт. Свою реакцию он опубликовал в соцсети Х.

«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — подчеркнул Кошкович.

На кадрах Зеленский вручает награду «Будущее Украины» 11-летнему датчанину Йенсу Фогу Томсену, собиравшему средства на покупку рюкзаков для украинских детей.

3 июля украинский президент прибыл в Данию. Во время визита он подписал контракт с американской компанией Swift Beat, специализирующейся на дронах и искусственном интеллекте.