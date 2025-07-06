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18:32, 6 июля 2025Мир

На Западе прокомментировали видео с Зеленским и ребенком фразой «всему есть предел»

Аналитик Кошкович: Дети не должны быть вовлечены в конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: @KoskovicsZ / X

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский вручает награду датскому ребенку. Эксперт отметил, что дети не должны быть вовлечены в конфликт. Свою реакцию он опубликовал в соцсети Х.

«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — подчеркнул Кошкович.

На кадрах Зеленский вручает награду «Будущее Украины» 11-летнему датчанину Йенсу Фогу Томсену, собиравшему средства на покупку рюкзаков для украинских детей.

3 июля украинский президент прибыл в Данию. Во время визита он подписал контракт с американской компанией Swift Beat, специализирующейся на дронах и искусственном интеллекте.

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