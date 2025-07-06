Журналист Боуз возмутился фотографиями дома семьи Умерова в США

Ирландский журналист Чей Боуз возмутился фотографиями дома семьи министра обороны Украины Рустема Умерова в США. Свою реакцию он опубликовал в соцсети Х.

«В то время как простые украинцы сотнями тысяч [отдают жизни] за НАТО и ЕС, вся большая семья министра обороны украинской диктатуры Умерова (...) живет в Соединенных Штатах на побережье Атлантического океана в большом роскошном доме с бассейном и художественной галереей», — отметил Боуз.

Он подчеркнул, что глава Минобороны республики несет ответственность за «отправку бесчисленного числа насильно мобилизованных мужчин» в зону боевых действий.

Ранее руководитель «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк заявила, что семья Умерова живет в доме с бассейном и картинной галереей в американском штате Флорида.