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23:28, 6 июля 2025Спорт

Назван способ добиться классического телосложения

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: skynesher / Getty Images

Шестикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» канадец Крис Бамстед назвал способ добиться классического телосложения. Его слова приводит Men Today.

Эксперт посоветовал два упражнения, которые направлены на развитие гармоничной фигуры. Первым стал жим гантелей на наклонной скамье, который задействует грудь и плечи.

Также Бамстед рекомендовал делать гакк-приседания, которые подходят для нагрузки ног. Для их выполнения нужно встать на платформу для приседаний, поставить ноги на ширину плеч, отпустить ручки безопасности и опуститься в присед. Далее следует оттолкнуться пятками, чтобы вернуться в исходное положение.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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