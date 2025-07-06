Песков рассказал о «сливе» Макроном деталей разговора с Путиным

Песков: Детали разговора Макрона с Путиным пока еще не слили, но такой опыт был

Детали телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока еще не «слили», но такой опыт с французской стороны был. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его ответ опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Печальный опыт "сливов" с французской стороны был, такое, к сожалению, есть. Но пока до сих пор никто ничего не "слил" за целые сутки», — рассказал представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о «дополнительных мерах безопасности» в связи в связи с этим. Он отметил, что такого во время последнего разговора президентов они не предпринимались, хотя Москва понимает, что существует угроза «слива» информации. Пресс-секретарь указал на то, что в таком случае необходимо сдержанно выражать свою позицию в ходе диалога.

4 июля Макрон заявил, что не видит прогресса в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Комментируя разговор с Путиным, французский лидер подчеркнул, что по вопросу урегулирования украинского кризиса между двумя странами все еще присутствуют существенные разногласия.