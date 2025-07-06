Полиция рассказала россиянам о последствиях сдачи банковских карт в аренду

МВД: Аферисты арендуют банковские карты россиян под видом сделок с криптовалютой

Аферисты предлагают россиянам сдать в аренду свои банковские карты и личные кабинеты в банках под видом сделок с криптовалютой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным правоохранителей, за аренду банковских карт и личных кабинетов банков мошенники обещают высокое вознаграждение и якобы юридическую безопасность. Отмечается, что предлогом могут служить сделки с криптовалютой и другие операции. На самом же деле карта будет использована для разового вывода денег, полученных преступным путем.

В полиции объяснили, что передача доступа к личным платежным реквизитам третьим лицам под любым предлогом является дропперством. Оно будет квалифицировано как соучастие в преступлении. В этом случае россиянину грозит блокировка счета и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дропперам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы. Об этом говорится в законе, который вступил в силу 5 июля.