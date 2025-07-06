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19:06, 6 июля 2025Россия

Путин вручил «Золотую звезду» вдове дважды Героя России Михаила Гудкова

Путин вручил вдове погибшего генерал-майора Гудкова «Золотую звезду» героя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил Золотую Звезду Героя России вдове погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майору Михаилу Гудкову. Об этом сообщает .

Встреча прошла в Кремле, глава государства лично вручил награду Жанне Гудковой. Путин отметил, что генерал-майор был настоящим русским офицером и настоящим солдатом России, который ушел из жизни на боевом посту. «Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах», - заявил президент.

Генерал-майор Михаил Гудков стал первым в истории дважды Героем России.

Гудков погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей. Когда Вооруженные силы Украины выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет, он находился на полевом пункте управления.

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