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23:42, 6 июля 2025Россия

Раскрыты подробности о проведении забега в Хибинах

МЧС РФ предупреждало о плохой погоде перед забегом в Хибинах с двумя погибшими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина заявила, что последние трое суток в Мурманской области прогнозировалась плохая погода, однако организаторы забега «Спортфест Хибины-2025» открыли гонку, несмотря на предупреждения спасателей. Ее слова приводит РИА Новости.

Рыгина сообщила, что организаторы забега знали о сильном ветре, дожде и снеге: их предупреждало ведомство.

«Все дни Главное управление МЧС России по Мурманской области информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок. Но, несмотря на предупреждения, в Хибинском горном массиве дали старт пробегу "Спортфест Хибины-2025"», — подчеркнула она.

6 июля два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области скончались из-за переохлаждения. Ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди скользких камней и занесенного снегом ущелья.

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