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18:35, 6 июля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах получить кредит без официального дохода

Депутат Чаплин: Банки охотно кредитуют клиентов с хорошей финансовой дисциплиной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kseniya Ovchinnikova / Getty Images

Сегодня отсутствие трудовой книжки или справки 2-НДФЛ не является непреодолимым препятствием для получения кредита, поскольку продемонстрировать свою платежеспособность можно альтернативными способами, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что наиболее убедительным аргументом для банков станут выписки по банковским счетам за последние 6-12 месяцев. Регулярные поступления средств, даже если они не сопровождаются официальными документами о трудоустройстве, позволяют кредитным организациям составить представление о реальных доходах заемщика, пояснил он.

Также парламентарий рассказал, что безупречная кредитная история является главным активом при отсутствии подтвержденного дохода. По его словам, связано это с тем, что банки охотнее идут навстречу тем, кто уже доказал свою финансовую дисциплину. Самозанятым и фрилансерам депутат порекомендовал подготовить документы, подтверждающие налоговые отчисления.

«Важно понимать, что условия кредитования для заемщиков без официального дохода могут быть менее выгодными. Но при грамотном подходе и тщательной подготовке необходимых документов можно найти вполне приемлемые варианты», — предупредил Чаплин.

Ранее он назвал россиянам условия наследования пенсионных накоплений. Чаплин рассказал, что если гражданин не успел обратиться за назначением выплат до своей смерти, его накопления подлежат наследованию в полном объеме.

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