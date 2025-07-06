Российского военного вернули из украинского плена в день рождения его матери

В Кемеровской области военный вернулся из плена в день рождения своей матери

В Кемеровской области из украинского плена вернули российского военнослужащего из города Гурьевск в день рождения его мамы. Об этом губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил в своем Telegram-канале.

На опубликованном губернатором ролике он провел беседу с матерью освобожденного бойца, сообщив, что благодаря достигнутым 2 июня договоренностям из украинского плена среди прочих были возвращены девять уроженцев Кузбасса. Глава региона поздравил женщину с этим радостным событием и отметил, что обмен пленными произошел благодаря усилиям, которые делают президент Владимир Владимирович Путин, его помощник Владимир Мединский по договоренностям и обмену военнослужащих.

Мать военнослужащего поблагодарила губернатора. По ее словам, это был самый дорогой подарок в жизни.

Об обмене пленными стало известно в пятницу, 4 июля. Он произошел на следующий день после разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.