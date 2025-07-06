Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 6 июля 2025Мир

Стало известно о голодании жителей США

Axios: Все больше жителей США утверждают, что им иногда или часто не хватает еды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Доля взрослых американцев, утверждающих, что им иногда или часто не хватает еды, продолжает расти на протяжении последних нескольких лет. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на ежемесячный отчет консалтингового агентства Morning Consult.

Как говорится в отчете, в мае 2025 года 15,6 процента совершеннолетних граждан США испытывали нехватку продовольствия, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.

При этом в сети продовольственных банков в районе Филадельфии спрос на продукты питания вырос на 120 процентов по сравнению с тремя годами ранее. На этом фоне Конгресс только что принял решение об огромном сокращении продовольственных пособий (SNAP), что, скорее всего, значительно ухудшит ситуацию.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что старение населения в развитых странах является одним из главных вызовов для мировой экономики. Среди прочих барьеров эксперт выделила недостаток природных ресурсов и торгово-тарифные войны из-за усиления протекционизма в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Пушилин рассказал об успехах российских военных в Часовом Яре

    ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области

    Двукратный чемпион России по боксу умер в 54 года

    Стало известно о голодании жителей США

    Над еще одним российским регионом сбили украинский беспилотник

    В аэропорту Пскова сняли временные ограничения

    Страны БРИКС выразили надежду на достижение мира на Украине

    Аэропорт Пулково открыли на прием самолетов на час

    Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости