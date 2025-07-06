Стало известно о голодании жителей США

Axios: Все больше жителей США утверждают, что им иногда или часто не хватает еды

Доля взрослых американцев, утверждающих, что им иногда или часто не хватает еды, продолжает расти на протяжении последних нескольких лет. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на ежемесячный отчет консалтингового агентства Morning Consult.

Как говорится в отчете, в мае 2025 года 15,6 процента совершеннолетних граждан США испытывали нехватку продовольствия, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.

При этом в сети продовольственных банков в районе Филадельфии спрос на продукты питания вырос на 120 процентов по сравнению с тремя годами ранее. На этом фоне Конгресс только что принял решение об огромном сокращении продовольственных пособий (SNAP), что, скорее всего, значительно ухудшит ситуацию.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что старение населения в развитых странах является одним из главных вызовов для мировой экономики. Среди прочих барьеров эксперт выделила недостаток природных ресурсов и торгово-тарифные войны из-за усиления протекционизма в США.