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09:18, 6 июля 2025Культура

Суд снова взыскал с Тимати долг по квартплате

В Москве суд снова взыскал с Тимати долг по оплате коммунальных платежей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве мировой суд снова взыскал с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) долг по квартплате. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о долге за жилую площадь и коммунальные платежи, в том числе тепло и электроэнергию. Иск к известному артисту подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города.

Суд удовлетворил иск. При этом сумма задолженности знаменитости не раскрывается.

Ранее Тимати отреагировал на обвинение в неуплате коммунальных услуг, заявив, что не имеет такой задолженности. По его словам, управляющая компания сама виновата в случившемся — ему более полугода не выставляли счета за пользование ресурсами.

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