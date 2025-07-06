Суд снова взыскал с Тимати долг по квартплате

В Москве суд снова взыскал с Тимати долг по оплате коммунальных платежей

В Москве мировой суд снова взыскал с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) долг по квартплате. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о долге за жилую площадь и коммунальные платежи, в том числе тепло и электроэнергию. Иск к известному артисту подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города.

Суд удовлетворил иск. При этом сумма задолженности знаменитости не раскрывается.

Ранее Тимати отреагировал на обвинение в неуплате коммунальных услуг, заявив, что не имеет такой задолженности. По его словам, управляющая компания сама виновата в случившемся — ему более полугода не выставляли счета за пользование ресурсами.