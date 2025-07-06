Доктор Мясников сделал укол в губу и описал боль от него словами «аж искры из глаз»

Врач Мясников рассказал, что сделал укол в губу и испытал сильную боль

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился историей о том, как он однажды сделал укол в губу и испытал сильную боль. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он описал ощущения от процедуры словами «аж искры из глаз».

Мясников беседовал с гостьей передачи, которая призналась, что отказалась сделать биопсию узлов щитовидной железы из-за страха перед уколами.

«Чего страшного-то? Вам хоть какой-нибудь укол делали? (...) А губу, знаете, как больно? Я один раз сделал себе губу. (...) Слушайте, я разные виды боли испытывал, но у меня аж искры из глаз!» — рассказал доктор.

Ранее сообщалось, что Мясникова укусила сова на съемках программы «О самом главном». Птицу принесли в студию во время сюжета, посвященного сну.

Перед этим Мясников рассказал, как случайно встретился с опасными акулами, когда плавал в океане. По словам доктора, он никогда не испытывал такого глубинного ужаса.