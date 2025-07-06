В честь первого в истории двукратного Героя России назовут улицу и школу

Путин: В ДНР назовут улицу и школу в честь замглавкома ВМФ Гудкова

В Донецкой народной республике (ДНР) назовут улицу и школу в честь погибшего заместителя главкома Военно-морского флота (ВМФ) генерал-майора Михаила Гудкова, ставшего первым в истории двукратным обладателем звания Героя Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды Героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе — в городе, за который он сражался», — заявил российский лидер.

Ранее Путин отметил, что замглавкома ВМФ был настоящим русским офицером.

Гудков погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей. Когда украинские войска выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет, он находился на полевом пункте управления.