В Киеве произошли мощный взрыв и большой пожар

В Киеве на ТЭЦ-6 произошли мощный взрыв и большой пожар

В Киеве на ТЭЦ-6 на территории промзоны произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, после взрыва на объекте, расположенном на левом берегу города, случился сильный пожар. Обесточен Днепропетровский район, а над Троещиной поднимается столб дыма. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами, находящаяся около ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в подконтрольной Киеву части Запорожской области.