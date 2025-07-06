Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 6 июля 2025Бывший СССР

В Киеве произошли мощный взрыв и большой пожар

В Киеве на ТЭЦ-6 произошли мощный взрыв и большой пожар
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве на ТЭЦ-6 на территории промзоны произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, после взрыва на объекте, расположенном на левом берегу города, случился сильный пожар. Обесточен Днепропетровский район, а над Троещиной поднимается столб дыма. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами, находящаяся около ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смолов впервые высказался о конфликте в «Кофемании»

    Эксперт рассказал о созданной Киевом ядерной угрозе для всей Европы

    Президент Бразилии анонсировал виртуальное обращение Путина

    ВСУ обстреляли городскую поликлинику и практически уничтожили здание

    Зеленский заявил о подписании нового пакета санкций против финансовых схем России

    Названы главные отличия инфаркта от похожего по симптомам состояния

    Подследственному полковнику Минобороны России предъявлен новый эпизод

    В России оценили ситуацию с розовым лишаем после сообщений о вспышке болезни в Таиланде

    Авиасообщение между Москвой и Петербургом было парализовано

    В Киеве произошли мощный взрыв и большой пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости