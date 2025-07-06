В ОАЭ появятся новые «золотые визы»

TON запустила программу «золотых виз» в ОАЭ

Компания TON Foundation объявила о запуске программы, которая позволит держателям криптовалюты Toncoin получить «золотую визу» в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сроком на десять лет. Об этом сообщается на сайте компании.

Визу смогут получить держатели Toncoin, которые вложат 100 тысяч долларов сроком на три года и заплатят комиссию в 35 тысяч долларов. Также виза будет распространяться на членов семей заявителей.

Документы можно будет оформить примерно за семь недель. Компания назвала эту программу альтернативой традиционной «золотой визе» ОАЭ. Для ее получения нужно потратить больше — инвестировать не менее 540 тысяч долларов в недвижимость или бизнес.

Ранее стало известно, что весной 2025 года самой популярной страной среди покупателей недвижимости из России стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Чаще всего россияне выбирают жилье в Дубае, Рас-эль-Хайме и Абу-Даби. Интерес к ОАЭ поддерживается выгодными условиями: отсутствии ежегодного налога на недвижимость, налогов на прирост капитала, наследство и дарение и других льгот.