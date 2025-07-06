В России решили по-новому бороться с кибермошенничеством

Председатель ГД Володин анонсировал новый законопроект против цифровых хищений

В Государственной Думе (ГД) на следующей неделе приступят к рассмотрению законопроекта, который позволит по-новому бороться с кибермошенничеством. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Нововведения обяжут операторов сотовой связи прекратить возврат абоненту внесенных в качестве аванса денег, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что они были получены в результате мошенничества. Это поможет не только пресекать кражи, но и своевременно возвращать россиянам похищенные деньги.

Спикер Госдумы напомнил, что каждое третье преступление совершается в цифровой среде, а более 80 процентов из них — дистанционные хищения. Одна из новых схем, разработанных злоумышленниками, — вывод денег через пополнение баланса мобильного телефона. Затем деньги обналичивают или переводят на другие счета.

Ранее в России зафиксировали новый всплеск мошеннических звонков от имени «Почты России». Злоумышленники звонят якобы из сортировочного центра, где сообщают о некой посылке или ошибке с доставкой.