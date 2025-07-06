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04:11, 6 июля 2025Россия

В российском городе прозвучали сирены

Сирены прозвучали в Новороссийске
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сирены прозвучали в Новороссийске. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Как отмечают очевидцы, идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотников. Один БПЛА был подавлен силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

До этого украинский источник DroneBomber раскрыл маршруты ночных атак БПЛА и безэкипажных катеров на Россию, запланированные в ночь на 6 июля. Он опубликовал инфографику, показывающую направления ударов.

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