В российском городе прозвучали сирены

Сирены прозвучали в Новороссийске

Сирены прозвучали в Новороссийске. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Как отмечают очевидцы, идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотников. Один БПЛА был подавлен силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

До этого украинский источник DroneBomber раскрыл маршруты ночных атак БПЛА и безэкипажных катеров на Россию, запланированные в ночь на 6 июля. Он опубликовал инфографику, показывающую направления ударов.