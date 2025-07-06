Слебода: Россия смогла провести не только демилитаризацию Украины, но и НАТО

Россия смогла провести не только демилитаризацию Украины, но и всех стран НАТО, о чем свидетельствует решение Пентагона о приостановке поставок Киеву некоторых боеприпасов и попытки Европы перевооружиться. Об этом заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода в эфире своего YouTube-канала.

«Приостановка поставок боеприпасов Украине произошла из-за того, что склады Пентагона опустели. Это означает, что в развернувшейся войне на истощение России удалось провести демилитаризацию не только Украины, но и всего блока НАТО. Этого никто уже не скрывает. Генсек Рютте при любом удобном случае жалуется, что альянс сильно отстает от Москвы в оборонном производстве», — отметил эксперт.

По его мнению, Вашингтон «не был готов к постоянным поставкам вооружений» в том количестве, которое требует украинская сторона. В связи с этим США столкнулись с большим дефицитом боеприпасов, в частности, ракет противовоздушной обороны и 155-миллиметровых снарядов. Аналитик резюмировал, что все это может отразиться на влиянии США в Индо-Тихоокеанском регионе, которому они «отдают приоритет».

2 июля США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов. Эту информацию позже подтвердил постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер.