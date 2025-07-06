Украинский депутат Гончаренко: Рада не примет закон о мобилизации женщин

Верховная рада не примет закон о мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом написал в своем Telegram-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Гончаренко попросил не слушать бывшего советника офиса президента Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отметив, что украинский парламент не допустит мобилизации женщин.

Ранее Арестович призвал украинцев не поддерживать «людоедские практики» Киева. По его словам, вскоре встанет вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин, а бронирование от призыва будет отменяться. Поэтому Арестович призвал украинцев не соглашаться с системой.