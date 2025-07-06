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02:40, 6 июля 2025Мир

ВВС США подняли в небо истребители из-за самолета над гольф-клубом Трампа

Истребители США подняли в небо из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Военно-воздушные силы (ВВС) США подняли в воздух истребители. Причиной тому стало приближение гражданского самолета к гольф-клубу в Бедминстере, где находится американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

В ведомстве рассказали, что гражданский самолет был перехвачен, после чего его безопасно вывели из зоны временно ограниченного воздушного пространства. Отмечается, что до этого было зафиксировано еще несколько аналогичных нарушений в этом районе.

Трамп регулярно проводит время в этом гольф-клубе. По данным портала Axios, президент США даже принял решение ударить по Ирану, играя в гольф.

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