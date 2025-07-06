Задержанные в Шереметьево рейсы подготовили к вылету

РИА Новости: В Шереметьево продолжают готовить к вылету задержанные рейсы

В столичном аэропорту Шереметьево продолжают готовить к вылету задержанные внутренние и международные рейсы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, атмосфера в залах ожидания спокойная. Некоторые пассажиры сидят и спят, расположившись на полу. В свою очередь в зоне прибытия внутренних рейсов очередь не наблюдается, подчеркнул корреспондент.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево были отменены 174 рейса на прилет и вылет по состоянию на 5 июля 21:00 по московскому времени. 47 рейсов задержаны на период более двух часов.

До того сообщалось, что пассажиры, застрявшие в аэропорту Шереметьево, нашли способ скоротать время: они играют на скрипках, баянах и поют.