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01:03, 6 июля 2025Мир

Захарова прокомментировала новый раунд переговоров России и США

Захарова: Даты нового раунда переговоров России и США пока нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Дата нового раунда переговоров России и США пока не согласована, однако стороны находятся в постоянном контакте. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».

«На сегодняшний момент, даты консультаций нет, но я смогу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне и Госдепартамента, и контакты поддерживаются также здесь, в Москве, в том числе и по теме так называемых раздражителей и их снятия», — прокомментировала Захарова.

По ее словам, Москва и Вашингтон заинтересованы в восстановлении сотрудничества, которому был нанесен ущерб во время правления «байдено-обамовской стаи».

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

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