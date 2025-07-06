Захарова прокомментировала новый раунд переговоров России и США

Захарова: Даты нового раунда переговоров России и США пока нет

Дата нового раунда переговоров России и США пока не согласована, однако стороны находятся в постоянном контакте. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».

«На сегодняшний момент, даты консультаций нет, но я смогу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне и Госдепартамента, и контакты поддерживаются также здесь, в Москве, в том числе и по теме так называемых раздражителей и их снятия», — прокомментировала Захарова.

По ее словам, Москва и Вашингтон заинтересованы в восстановлении сотрудничества, которому был нанесен ущерб во время правления «байдено-обамовской стаи».

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.