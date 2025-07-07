Американец испытал культурный шок в Москве

Блогер Крейн восхитился красивым садом на ВДНХ

Американский журналист и блогер Тофуриус Крейн, в 2023 году переехавший в Россию, посетил ВДНХ в Москве и столкнулся с культурным шоком. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

«Хочу отметить красивый сад позади меня. Если бы это было в США, то все клумбы были бы украдены, как минимум сами цветы точно. Дети растоптали бы все. Или же просто бездомные люди устроили бы свой лагерь», — сказал Крейн.

Он добавил, что возле Белого дома в Вашингтоне расположен огромный палаточный лагерь бездомных людей. «То, что раньше являлось наикрасивейшим парком, вроде вашего, сегодня представляет из себя палаточный лагерь», — отметил блогер.

По его словам, жители России не привыкли видеть кучи мусора и множество бездомных. Естественным для россиян являются цветы вокруг, подытожил Крейн.

Ранее в июле другой американский блогер — Джозеф Стивен Роуз — остался под впечатлением от прогулки по ночному Санкт-Петербургу. Он отметил, что в России чувствовал себя в безопасности.