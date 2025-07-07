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19:21, 7 июля 2025Бывший СССР

Азербайджан ответил на обращение Москальковой по задержанным россиянам

Москалькова: Омбудсмен Азербайджана Алиева незамедлительно ответила на обращение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сабина Алиева

Сабина Алиева. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно ответила на обращение уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой о задержанных в стране россиянах. Об этом Москалькова рассказала РИА Новости.

«Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято», — подчеркнула российский омбудсмен.

По словам Москальковой, Алиева пообещала принять все необходимые меры по проверке данных по обстоятельствам задержания граждан России.

2 июля посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах задержанных россиян на применение к ним физической силы. Как отметили дипломаты, в последние дни они получили множество сообщений от граждан России, в том числе прибывших на территорию закавказской республики в качестве туристов.

3 июля Москалькова направила обращение по ситуации с задержанными в Азербайджане гражданами. Российский омбудсмен подчеркнула, что в отношении задержанных граждан РФ демонстративно применялась чрезмерная физическая сила.

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