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14:15, 7 июля 2025Силовые структуры

Бездомный с гвоздодером изнасиловал российскую школьницу

В Новосибирске бездомный забил пенсионера гвоздодером и изнасиловал девочку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске бездомный забил до смерти пенсионера гвоздодером и изнасиловал ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, на Ашхабадской улице 38-летний Умид нанес множественные удары гвоздодером по голове 65-летнему Виктору. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

После этого бездомный совершил изнасилование 13-летней девочки.

Подозреваемый ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что суд ужесточил наказание изнасиловавшему девочку в заброшенном доме россиянину.

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