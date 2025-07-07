Бездомный с гвоздодером изнасиловал российскую школьницу

В Новосибирске бездомный забил пенсионера гвоздодером и изнасиловал девочку

В Новосибирске бездомный забил до смерти пенсионера гвоздодером и изнасиловал ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, на Ашхабадской улице 38-летний Умид нанес множественные удары гвоздодером по голове 65-летнему Виктору. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

После этого бездомный совершил изнасилование 13-летней девочки.

Подозреваемый ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что суд ужесточил наказание изнасиловавшему девочку в заброшенном доме россиянину.