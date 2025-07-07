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16:49, 7 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал первого в очереди на грабеж украинца

Нардеп Дмитрук: Зеленский стал первым в очереди на грабеж Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым человеком из эшелонов власти, который разграбил страну. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«И самое главное — это у всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что «двойную жизнь» ведут почти все украинские чиновники. Нардеп отметил, что для них Украина — это способ заработать деньги, а не страна, которую необходимо развивать.

Ранее Дмитрук в своем Telegram написал, что Владимир Зеленский несет ответственность за организованный геноцид украинского народа. По его словам, причина заключается в массовой иммиграции.

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