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00:20, 7 июля 2025Мир

Лавров рассказал о подорванном доверии к доллару

Лавров на БРИКС заявил, что незаконные санкции США подорвали доверие к доллару
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Beawiharta BEA / Reuters

Рост госдолга США вышел из-под контроля, а доверие к американской валюте из-за незаконных санкций было подорвано. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на саммите БРИКС, пишет ТАСС.

По его словам, пандемия коноравируса обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы. По мнению министра, проблемы глобального экономического миропорядка усугубились из-за односторонних санкций, а также использования доллара как оружия для «наказания» некоторых стран.

«Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что многие страны, понимая необязательность Запада, бегут и стараются сократить зависимость от доллара.

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