IIHF показала рейтинг сборных без упоминания лидерства России

IIHF показала рейтинг, где у сборной России очков больше, чем у чемпионов мира

Международная федерация хоккея (IIHF) показала обновленный рейтинг сборных мира. Он доступен на сайте организации.

В IIHF не стали распределять команды по местам, однако указали количество очков у каждой. Сборные России и Белоруссии были вынесены в отдельный список. У отечественной команды в активе 4030 очков, то есть больше, чем у действующих чемпионов мира — американцев, на счету которых 3985 очков.

2 июня IIHF объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.