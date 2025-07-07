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19:11, 7 июля 2025Спорт

IIHF показала рейтинг сборных без упоминания лидерства России

IIHF показала рейтинг, где у сборной России очков больше, чем у чемпионов мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Международная федерация хоккея (IIHF) показала обновленный рейтинг сборных мира. Он доступен на сайте организации.

В IIHF не стали распределять команды по местам, однако указали количество очков у каждой. Сборные России и Белоруссии были вынесены в отдельный список. У отечественной команды в активе 4030 очков, то есть больше, чем у действующих чемпионов мира — американцев, на счету которых 3985 очков.

2 июня IIHF объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.

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