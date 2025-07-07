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23:10, 7 июля 2025Россия

Крым атаковали беспилотники

Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Крым. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, в период с 21:40 до 22:15 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять дронов над территорией полуострова.

ВСУ также атаковали поселок Борисовка в Белогородской области. В результате пострадали три человека, в том числе полуторагодовалая девочка — она получила баротравмы.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на понедельник, 7 июля, над российскими регионами сбили более 90 украинских беспилотников. Семь из них перехватили над акваторией Черного моря.

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