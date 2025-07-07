Мошенники придумали новую уловку для кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники начали красть аккаунты в Telegram с помощью функции предложения постов

Мошенники начали использовать новую функцию мессенджера Telegram с предложенными публикациями, чтобы красть аккаунты россиян. О новой уловке, которую придумали злоумышленники, предупредил руководитель компании BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин в разговоре с «Известиями».

Отмечается, что с помощью функции предложения постов аферисты отправляют владельцам крупных каналов фишинговую ссылку. При этом они обещают пользователю крупное вознаграждение, чтобы тот захотел перейти по ней.

«Если жертва перейдет по такой ссылке и введет код авторизации или установит вредоносное ПО, злоумышленник может перехватить управление ее каналом», — заявил эксперт. Кирюшкин добавил, что аферисты будут требовать выкуп за возврат доступа или использовать канал, чтобы обманывать его подписчиков.

О новой функции в Telegram стало известно 2 июля. Пользователи теперь могут предлагать публикации для каналов, указывая при этом планируемые дату и время публикации. За такие посты авторы могут получать внутреннюю валюту платформы или криптовалюту.