Мужчина сделал копию ключей девушки с работы и стал тайно забираться к ней в дом

В Японии мужчина 20 раз тайно проник в квартиру девушки с работы

В японском городе Токио отвергнутый мужчина более 20 раз тайно проник в квартиру коллеги, чтобы «дать ей почувствовать свое присутствие». Об этом сообщает издание South China Morning Post.

27-летний офисный служащий Юки Мураи увлекся девушкой, которая работала с ним. Он часто писал ей сообщения и пытался завязать разговор. Сначала она отвечала ему из вежливости, а затем прекратила всякое общение, не связанное с работой.

Мураи был уязвлен. Однажды он дождался, когда девушка отлучится с рабочего места, и обыскал ее сумку. Найдя ключ от дома, он сфотографировал его, записал данные производителя и номер, а затем заказал копию.

Мираи выяснил, что по вечерам девушка занимается бегом. Пока ее не было дома, он впервые проник в ее квартиру. В течение нескольких месяцев мужчина побывал в ее доме не менее 20 раз, воровал одежду в качестве «сувениров» и сделал более 300 фотографий: снимал ее саму, ее вещи и даже капли воды на зеркале в ванной.

В конце концов девушка заметила на полу незнакомые следы и переложенную на другое место одежду. Она обратилась в полицию и установила скрытые камеры в доме. Когда Мураи вернулся, его взяли с поличным. Его обвиняют в незаконном проникновении в помещение и краже.

Ранее сообщалось о мужчине из Японии, которого прозвали «сумасшедшим демоном-дубликатором» за то, что он тайно скопировал десятки ключей от квартир незнакомых женщин. Когда их не было дома, он приходил и перебирал их вещи.