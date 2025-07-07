Над еще одним российским регионом сбили украинский беспилотник

Губернатор Руденя: Над Тверской областью сбили БПЛА ВСУ

В небе над Тверской областью был ликвидирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».

«В Бологовском округе Тверской области силами ПВО [противовоздушной обороны] Министерства обороны РФ сбит БПЛА», — сообщил глава области.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что над регионами России за пять часов 6 июля было сбито 48 БПЛА.