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22:12, 6 июля 2025Россия

Над еще одним российским регионом сбили украинский беспилотник

Губернатор Руденя: Над Тверской областью сбили БПЛА ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе над Тверской областью был ликвидирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».

«В Бологовском округе Тверской области силами ПВО [противовоздушной обороны] Министерства обороны РФ сбит БПЛА», — сообщил глава области.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что над регионами России за пять часов 6 июля было сбито 48 БПЛА.

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