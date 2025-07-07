Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:28, 7 июля 2025Наука и техника

Обнаружен неожиданный фактор риска рака груди

Cancer: Ожирение и болезни сердца увеличивают риск рака груди у женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jose Luis Carrascosa / Shutterstock / Fotodom

Избыточный вес существенно повышает риск развития рака молочной железы у женщин в постменопаузе, особенно если у них есть сердечно-сосудистые заболевания. К таким выводам пришли исследователи из Международного агентства по изучению рака при ВОЗ. Их работа, основанная на данных более 168 тысяч женщин, опубликована в журнале Cancer.

Анализ охватил период наблюдений длиной более 10 лет, за который рак груди диагностировали у 6 793 участниц. Установлено, что каждые дополнительные 5 единиц индекса массы тела (BMI) увеличивали риск заболевания на 13 процентов у женщин без сердечно-сосудистых болезней и на 31 процент у тех, кто перенес такие заболевания. То есть ожирение в сочетании с проблемами с сердцем создает эффект «двойной угрозы».

Авторы отмечают, что диабет второго типа не оказывал значимого влияния на связь между весом и онкологическим риском, в отличие от сердечно-сосудистых болезней. По расчетам, сочетание ожирения (BMI ≥ 25) и сердечных проблем приводит к 153 дополнительным случаям рака груди на 100 000 человек в год.

Учитывая результаты, ученые призывают пересмотреть подходы к скринингу и профилактике: женщинам с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит уделять особое внимание.

Ранее ученые открыли новый способ борьбы с раком: с помощью ультразвука они научились активировать лекарство прямо внутри опухоли, минимизируя побочные эффекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша проводит спецоперацию на границе с Германией. Что стало причиной напряжения отношений между странами?

    Бывший начальник уголовного розыска оказался главарем банды российских воров

    Военкор раскрыл детали взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    В Москве еще одну промзону превратят застройку ЖК

    В России заговорили о переделе угольных компаний

    Бывший депутат Рады оценил правдоподобность переезда правительства из Киева

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Российский миллиардер одарил чиновника «феррари в мире карабинов»

    Политолог предрек назначение нового премьер-министра на Украине

    Российская пловчиха объяснила изменившееся отношение к нейтральному статусу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости