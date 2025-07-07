Обнаружен неожиданный фактор риска рака груди

Cancer: Ожирение и болезни сердца увеличивают риск рака груди у женщин

Избыточный вес существенно повышает риск развития рака молочной железы у женщин в постменопаузе, особенно если у них есть сердечно-сосудистые заболевания. К таким выводам пришли исследователи из Международного агентства по изучению рака при ВОЗ. Их работа, основанная на данных более 168 тысяч женщин, опубликована в журнале Cancer.

Анализ охватил период наблюдений длиной более 10 лет, за который рак груди диагностировали у 6 793 участниц. Установлено, что каждые дополнительные 5 единиц индекса массы тела (BMI) увеличивали риск заболевания на 13 процентов у женщин без сердечно-сосудистых болезней и на 31 процент у тех, кто перенес такие заболевания. То есть ожирение в сочетании с проблемами с сердцем создает эффект «двойной угрозы».

Авторы отмечают, что диабет второго типа не оказывал значимого влияния на связь между весом и онкологическим риском, в отличие от сердечно-сосудистых болезней. По расчетам, сочетание ожирения (BMI ≥ 25) и сердечных проблем приводит к 153 дополнительным случаям рака груди на 100 000 человек в год.

Учитывая результаты, ученые призывают пересмотреть подходы к скринингу и профилактике: женщинам с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит уделять особое внимание.

Ранее ученые открыли новый способ борьбы с раком: с помощью ультразвука они научились активировать лекарство прямо внутри опухоли, минимизируя побочные эффекты.