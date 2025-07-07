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10:22, 7 июля 2025РоссияЭксклюзив

Обстановку у границы Курской области оценили

Капитан Дандыкин: Россия делает успехи в создании буферной зоны
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вероятность захода украинских групп диверсантов в Курскую область маловероятна, поскольку российская армия делает успехи в создании буферной зоны, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Очередная атака противника была отражена со стороны населенного пункта Бессаловка Сумской области.

«У нас больше получается делать успехов в расширении зоны безопасности. Идут бои в районе Юнаковки, однако атаки отбивают. Практически ничего не получилось у ВСУ в районе Теткино-Глушкова. Сейчас почти сформирована буферная зона, и она будет расширяться в Харьковской, Сумской и в какой-то мере Днепропетровской областях», — прокомментировал ситуацию Дандыкин.

Ранее Минобороны опубликовало свежие данные о запущенных ВСУ по России беспилотниках. Всего за ночь на 7 июля силами противовоздушной обороны был сбит 91 дрон, из них больше трети — 34 летательных аппарата — пришлось на Белгородскую и Курскую области.

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