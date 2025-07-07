Обвиняемого в терактах и диверсиях нашли с многочисленными порезами в российском СИЗО

В СИЗО Петербурга украинский диверсант пытался свести счеты с жизнью

В СИЗО в Санкт-Петербурге обнаружен с многочисленными порезами 28-летний уроженец Казахстана Артур Мартынов, обвиняемый в совершении терактов и диверсий по заданию украинской спецслужбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Арестант пытался свести счеты с жизнью. У него обнаружены раны на теле, шее и ногах. Он госпитализирован.

По его уголовному делу прокуратура утвердила обвинительное заключение, по совокупности преступлений Мартынову грозит пожизненный срок.

По данным следствия, для совершения терактов и диверсий Мартынов прошел обучение в Службе безопасности Украины (СБУ) и въехал в Россию по легенде. Мужчина передал Киеву координаты нефтеперерабатывающего комплекса, осенью 2023 года поджег вышки сотовой связи в Мурино и Санкт-Петербурге, а также пытался уничтожить трансформатор на Полюстровском проспекте.

Российские силовики сумели вычислить диверсанта и задержали. Мартынова обвинили в покушении на теракт, диверсию, прохождении обучения в целях террористической деятельности и шпионажа.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах суд приговорил к 22 годам лишения свободы 35-летнего местного жителя за содействие спецслужбам Украины.