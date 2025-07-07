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16:16, 7 июля 2025Экономика

Одной стране предрекли ввод ограничения на использование воды

Министр Рид: В Британии могут ограничить использование воды
Александра Качан (Редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

В ближайшие 10 лет в Великобритании могут ограничить использование воды домохозяйствами днем из-за обветшания инфраструктуры и роста спроса. Об этом заявил министр окружающей среды страны Стив Рид в беседе с порталом i Paper.

«Граждане не знали, что во время выборов в прошлом году страна рассматривала возможность введения нормирования потребления воды в течение 10 лет из-за нехватки ресурса для удовлетворения потребностей населения», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул необходимость восстановления обветшавшей системы водоснабжения, а также строительства новой инфраструктуры и сокращения утечек воды. По его словам, ремонт обойдется более чем в 100 миллиардов фунтов стерлингов (около 136 миллиардов долларов), при этом такие работы не получится завершить быстро.

Помимо обветшания инфраструктуры, проблему представляет рост спроса на воду. В том числе увеличение потребности в ресурсе обусловлено появлением дата-центров, которым требуется вода для охлаждения процессоров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремительно теряет авторитет в возглавляемой им Лейбористской партии.

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