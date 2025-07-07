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20:35, 7 июля 2025Мир

ООН раскритиковала Трампа из-за угроз в адрес БРИКС

Представитель ООН Дюжаррик заявил, что в торговой войне Трампа нет победителей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В торговой войне невозможно выиграть. Таким образом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные торговые пошлины в отношении стран — участниц межгосударственного объединения БРИКС, передает Reuters.

«В торговой войне нет победителей», — подчеркнул представитель всемирной организации.

Ранее Трамп заявил, что США введут дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку «антиамериканской» политике БРИКС. Глава Белого дома подчеркнул, не собирается делать никаких исключений.

В ответ на соответствующее заявление, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что взаимодействие стран в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран. Его слова также поддержал МИД Китая, отметив, что объединение является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами.

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