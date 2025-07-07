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14:05, 7 июля 2025Ценности

Перечислены 11 модных вещей для жары

WWD: Поплиновые брюки и капри наиболее подходят для жары
Екатерина Ештокина

Фото: @deborabrosa

Редакторы WWD перечислили 11 модных вещей, которые наиболее подходят для жары. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Так, в список самых удобных в жаркую погоду изделий журналисты внесли платье длины миди с бретелью на шее. Помимо этого, они обратили внимание на капри, поплиновые брюки и шляпы из рафии. «Шляпа из рафии не просто в моде, она еще и убережет голову от перегрева на солнце», — пояснили эксперты.

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Читателей также призвали носить шорты-боксеры, пляжные платки, которые легко преобразовать в юбку, и бермуды. В качестве обуви специалисты посоветовали надевать вьеткамки на невысоком каблуке.

Эксперты порекомендовали пополнить гардероб прозрачной юбкой, струящимся белым платьем и шортами с кружевной отделкой.

Ранее в июле одна вещь боксеров неожиданно стала модной. Речь шла о боксерских кроссовках — высокой обуви на шнуровке с плоской подошвой.

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