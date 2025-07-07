Польша введет погранконтроль с Германией и Литвой

Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой

Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, пишет РИА Новости.

В Польше регулярно поступают сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно переправляют нелегальных мигрантов на польскую территорию. При этом с немецкой стороны пограничный контроль действует с прошлого года, что вызывает недовольство Варшавы.

В ответ польское правительство решило с 7 июля на 30 дней вновь ввести пограничный контроль с Германией и Литвой, при этом сразу заявив, что этот срок, вероятно, будет продлен.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. Он отметил, что несколько раз обращался к немецким властям, «информируя, что терпение Польши заканчивается».