Попавший под винт моторной лодки турист чудом выжил на отдыхе в Европе

Cronica Balear: Турист попал под винт моторной лодки в Испании и выжил

Мужчина отправился на отдых с друзьями в Европу и чудом выжил, попав под винт моторной лодки. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 июля, в Магалуфе, Испания. Группа молодых людей из Великобритании приехала на один день в курортный город, выпила спиртные напитки и арендовала моторную лодку.

Во время катания пьяный турист упал за борт, попал под лопасти винта и получил многочисленные резаные раны. Товарищи пытались вытащить его, но попытки не увенчались успехом, и они позвали на помощь.

Прибыв на место происшествия, спасатели достали окровавленного молодого человека из воды и начали проводить реанимацию прямо в лодке, которая едва не перевернулась из-за большого скопления людей. Путешественника удалось откачать и стабилизировать, в тяжелом состоянии его доставили в ближайшую больницу.

Очевидцы сообщили Cronica Balear, что пострадавший весь день мешал другим отдыхающим. «Это был лишь вопрос времени, прежде чем с ним что-то случится», — добавил один из свидетелей. Гражданская гвардия Испании расследует происшествие.

Ранее на пляже на Албанской Ривьере 46-летний европеец, плавающий в море, опасно сблизился с моторной лодкой и попал под винт. Пострадавший лишился конечностей, его экстренно госпитализировали вертолетом.