В Госдуме одобрили снижение налоговой нагрузки для «Газпрома»

Депутаты Госдумы поддержали снижение налогов для «Газпрома» из-за Nord Stream 2

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, которые дают возможность «Газпрому» избежать уплаты обязательных сборов из-за прощеных долгов оператора «Северный поток-2» — компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам закон касался установления нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург на период 2028-2064 годов. Уже при подготовке документа ко второму чтению в него внесли пункт про газовую монополию, не связанный с оригинальным текстом.

Ранее сообщалось, что автором изменений выступил Минфин. В них предлагается дополнить определение «безнадежного долга», то есть нереальных к взысканию долговых обязательств.

Поводом для таких изменений законодательства стала история, тянущаяся с весны 2022 года, когда была начата процедура банкротства Nord Stream 2 AG. Компания из-за санкций США не имела возможности обслуживать свой долг, что и привело ее в суд. Однако тогда оператор получил временный мораторий, который позднее неоднократно продлевался.

В мае этого года Nord Stream 2 AG объявил о достижении мирового соглашения со своими кредиторами. Позже «Газпром» сообщил, что документ вступил в силу, а мораторий прекращен в связи с отсутствием долга. При этом долги компании оцениваются в международной отчетности, и если они закрыты, то предприятие должно заплатить налоги. Предложение Минфина снимают с компании эту обязанность, потому что в реальности платежи поступить не могли.

Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают новые льготы для «Газпрома», который столкнулся с резким ухудшением финансового положения после потери большей части европейского рынка. В том числе речь идет о возможности снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).