Пожелавшей бойцам СВО «сдохнуть» назначен новый арест

Блогер из Иркутска, пожелавшая смерти военным РФ, арестована еще на 5 суток

Блогеру из Иркутска, которая пожелала смерти участникам специальной военной операции (СВО), назначили новый арест. Об этом сообщает RT.

Женщина арестована еще на пять суток. В ее крови обнаружили запрещенные вещества. Это стало отягчающим обстоятельством для увеличения срока ареста. Блогершу также хотят лишить родительских прав.

В июне 35-летняя уроженка города Шелехова была доставлена в Следственный комитет (СК) России после своих видео, в которых она, в частности, заявила, что «если все эсвэошники сдохнут завтра, я выпью вина», а их дети «будут мучиться». Также блогер заявила, что День России — праздник, «которым не нужно гордиться». Высказывания женщины сочли в СК подрывающими авторитет Вооруженных сил России. На допросе она отказалась извиняться за свои слова.

После разразившегося скандала, вызванного провокативными роликами, блогер закрыла свой аккаунт, а за ней домой приехали полицейские. Женщина отказалась открывать им дверь, вела себя неадекватно, квартиру пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. После задержания она несколько раз пыталась убежать от силовиков. 25 июня ей назначали 13 суток ареста.

