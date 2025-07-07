Школьница подверглась нападению грабителя и получила неожиданную помощь

В Курганской области грабитель получил 5 лет за двойное разбойное нападение

В Курганской области за два разбойных нападения к пяти годам колонии приговорили 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 27 августа 2024 года грабитель заметил возле супермаркета 12-летнюю школьницу и напал на нее с ножом, требуя отдать все ценности. Ставшая свидетельницей нападения работница магазина пришла ребенку на помощь. Получив неожиданного противника, злоумышленник напал на женщину и смог отобрать ее телефон, после чего сбежал.

Потерпевшая обратилась в полицию. После задержания мужчина дал признательны показания.

Ранее сообщалось, что в Орле местный житель пойдет под суд за искусанного и избитого знакомого