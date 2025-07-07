Пушилин рассказал о положении российских войск в Часовом Яре

Пушилин: ВС России улучшили положение в Часовом Яре в ДНР

Российские военные улучшили положение в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Константиновское направление. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшения [позиций армии России] значительные в самом Часовом Яре», — отметил глава ДНР.

По словам Пушилина, это говорит о перспективе взятия не только данного населенного пункта, но и Константиновки.

Ранее Вооруженным силам Украины (ВСУ) предрекли обвал обороны в ДНР после взятия армией РФ Часова Яра. Такое заявление сделал советник главы региона Игорь Кимаковский.