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10:27, 7 июля 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о положении российских войск в Часовом Яре

Пушилин: ВС России улучшили положение в Часовом Яре в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные улучшили положение в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Константиновское направление. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшения [позиций армии России] значительные в самом Часовом Яре», — отметил глава ДНР.

По словам Пушилина, это говорит о перспективе взятия не только данного населенного пункта, но и Константиновки.

Ранее Вооруженным силам Украины (ВСУ) предрекли обвал обороны в ДНР после взятия армией РФ Часова Яра. Такое заявление сделал советник главы региона Игорь Кимаковский.

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