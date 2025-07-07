Раскрыта дата первого заседания по делу о захвате заложников в российском СИЗО

Первое слушание по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО пройдет 14 июля

Южный окружной военный суд 14 июля проведет первое заседание по уголовному делу о захвате заложников в СИЗО № 1 (СИЗО-1) Ростова-на-Дону, произошедшем летом 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По данным агентства, оно назначено на 10:00. Фигуранты — Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о захвате заложников, покушении на побег из-под стражи, участии в деятельности террористической организации, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также в покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.

Ранее сообщалось, что трое участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону обвинялись в терроризме.

Захват заложников и попытки побега заключенных СИЗО произошел 16 июня 2024 года. В преступлении участвовали девять человек, четверых из них ликвидировали в ходе штурма.