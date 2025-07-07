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09:05, 7 июля 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина сердечно-сосудистых заболеваний

BSM: Социальный статус влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joachim Schnürle / Unsplash

Женщины, считающие себя находящимися «ниже» по социальному положению, могут иметь повышенный риск скрытых сердечно-сосудистых заболеваний — к такому выводу пришли ученые, проведя исследование с применением МРТ сердца. Результаты опубликованы в журнале Biopsychosocial Science and Medicine.

В исследовании приняли участие 443 человека без клинически диагностированных заболеваний сердца. Ученые оценивали их субъективный социальный статус (ССС) — то, насколько человек ощущает себя выше или ниже других в социальной иерархии — и сравнивали с показателями воспаления и фиброза в сердечной ткани. У женщин с низким ССС выявлялась более выраженная связь с признаками фиброза (повышенные T1-показатели на МРТ), тогда как у мужчин подобной зависимости не наблюдалось.

Авторы подчеркивают: даже при отсутствии объективных медицинских симптомов субъективное чувство «социальной неустроенности» может запускать скрытые воспалительные процессы в организме. Особенно это касается женщин, что говорит о необходимости учитывать гендерные различия в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выявили: всего три ночи недосыпа вызывают изменения в крови, связанные с повышенным риском сердечной недостаточности, ишемии и аритмии. Оказалось, недосып ослабляет защитную реакцию организма на физическую нагрузку и усиливает воспалительные процессы.

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